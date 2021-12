إنقاذ مسن ألماني بعد اصطدام طائرته بشاحنة ضخمة

هبط مواطن ألماني بطائرة صغيرة ذات محرك واحد على الجسر واصطدم بشاحنة ضخمة، في أعقاب رسالة نشرتها الخدمة الصحفية لشرطة مدينة بيرماسينس، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

كان الطيار يبلغ من العمر 72 عامًا، وخلال الحادث، أدرك الرجل فجأة أن الطائرة كانت في حالة طارئة، وقرر هبوطها بشكل عاجل على جزء من الطريق السريع وبلغ ارتفاعها وقتها نحو 100 متر.

أدى الهبوط الاضطراري إلى وقوع الحادث، حيث اصطدمت الطائرة بشاحنة ضخمة وأصيب الطيار بجروح طفيفة، ولم يصب سائق الشاحنة.

ووفقًا لمنشور قسم شرطة المنطقة على "Twitter"، تمت استعادة حركة المرور على الطريق السريع بالكامل.

Derzeit kommt es auf der #A62 zu einer #Vollsperrung der Autobahn in Höhe #Thaleischweiler_Fröschen. Ein #Ultraleichtflugzeug stieß auf der Autobahn mit einem LKW zusammen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen an Polizei Pirmasens 06331 520-440 (*PvD) pic.twitter.com/WH5mS0qxP0