نقابة المهن الموسيقية تحفظ التحقيق مع عمر كمال بشأن تغيير كلمات إحدى أغنياته

قررت نقابة المهن الموسيقية حفظ التحقيق مع الفنان عمر كمال فيما يتعلق بما تم تداوله عبر السوشيال ميديا مؤخرا بشأن تغيير في كلمات إحدى أغنياته خلال الحفل الذي أحياه مؤخرا في مدينة الرياض.

وقالت النقابة - في بيان أصدرته اليوم الأحد - "نواكب حركة وانفعالات المجتمع المصري، وعليه فقد تحركت نقابة المهن الموسيقية مع حالة الاستنفار العامة لما تم نشره من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بتغريدة المطرب عمر كمال بكلمة يفهم منها الإساءة لمصر، وقد كلف الفنان هاني شاكر في حينها بتكليف الشئون القانونية وموظف الحاسب الآلي بالنقابة ببحث ملكية هذه الصفحات، والتي أنكرها عمر كمال وتبين بعد فحص التليفون المحمول الخاص به أنها بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها".

وأضاف البيان أنه "بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق لأنه أصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه"، محذرة الفنان عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها، ولو على سبيل المزاح، والالتزام بالسلوك المناسب، حيث أن ما تم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر فيه مع مؤدي أخر أثار استياء النقابة والرأي العام لأنه يسئ بشكل كبير للفنان المصري.

ووجهت النقابة إنذارا للفنان عمر كمال بعدم تكرار أي مخالفات، والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة، لافتة إلى أنه حال تكرار أي مخالفات سيتم تطبيق العقوبات الرادعة الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.

ومن جهته، أكد عمر كمال الالتزام بكل تعليمات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر.