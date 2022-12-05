الإعلام الإنجليزي يبدأ الحرب الكلامية مع فرنسا مبكرا

سلطت الصحافة الإنجليزية كامل تركيزها على المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأسود الثلاثة وفرنسا، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022.

وعنونت صحيفة ميرور في عددها الصادر صباح اليوم التالي من الفوز على السنغال بثلاثية: "احضروا الفرنسيين.. هندرسون وكين وساكا يكملون الصخب التهديفي للأسود في إغراق السنغال ليصطدموا بأبطال العالم بقيادة مبابي".

أما صحيفة ستار سبورت فعنونت: "الاشتهاء الفرنسي.. احضروا مبابي وجيرو.. القائد كين لا يخشى أحدًا"، فيما كتبت صحيفة ديلي ستار: "نعم نستطيع.. هاري يتلذذ بمعركة فرنسا مع اقترابه من رقم روني القياسي"، مُضيفةً: "مبابي يوجه نظره تجاه الأسود الثلاثة".

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيم سترلينج، جناح إنجلترا ونجم فريق تشيلسي غادر معسكر المنتخب وتوجه إلى بلاده، للاطمئنان على أسرته، في أعقاب الهجوم المسلح الذي تعرض له منزله.

من ناحيتها، عنونت صحيفة مترو: "هيا بنا.. فوز الأسود الثلاثة يدشن صدام بربع نهائي كأس العالم أمام فرنسا"، فيما كتبت صحيفة التايمز: "كين يلحق بالحفل.. المهاجم يسجل أول هدف له في كأس العالم مع انتظار إنجلترا المزدهرة لمواجهة حاسمة أمام فرنسا".

وعنونت صحيفة الجارديان: "زئير الأسود"، مُضيفةً: "انجلترا تجتاح السنغال لتصل إلى ربع نهائي كأس العالم مع فرنسا"، فيما كتبت شبكة سكاي سبورتس عبر موقعها: "إنجلترا تعبر أسود التيرينجا وتلاقي الديوك في دور الثمانية".

وأخيرًا، ذكرت صحيفة ذا صن: "ها نحن هنا في مواجهة مخيفة أمام فرنسا في الدور ربع النهائي بعد عبور السنغال بثلاثية"، بينما عنونت صحيفة "إندبندنت": "رفاق هاري كين يضربون موعدًا مع الديوك الفرنسية في دور الثمانية بكأس العالم".

وتغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف دون رد سجلهم كل من جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد على ملعب البيت، لحساب الدور ثمن النهائي من المونديال.

وبفوز إنجلترا على السنغال يتأهل منتخب الأسود الثلاثة بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت إلى الدور ربع النهائي، الذي يلتقي فيه نظيره الفرنسي، في مباراة مُقرر لها التاسعة من مساء السبت القادم على ملعب البيت.