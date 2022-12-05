كشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، سبب مغادرة رحيم سترلينج مهاجم المنتخب الإنجليزي قطر خلال الساعات الماضية، برغم مواصلة منتخب بلاده مشواره في بطولة كأس العالم 2022.

وكان سترلينج قد غادر معسكر المنتخب الإنجليزي في الدوحة، قبيل مواجهة السنغال والتي أقيمت مساء الأحد، متجهة إلى إنجلترا لأسباب عائلية، حسبما أفاد بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقًا لـ شبكة «bbc» الإنجليزية، فإن سترلينج غادر إلى إنجلترا في الساعات الماضية، بعد قيام مسلحين باقتحام منزله هناك أثناء تواجد أولاده بالمنزل، من أجل الاطمئنان عليهم.

وأوضحت الشبكة الإنجليزي أن سترلينج سيطمئن على عائلته في إنجلترا، ومن ثم سيعود مرة أخرى إلى قطر لاستكمال مشواره مع منتخب الأسود الثلاثة في مونديال 2022.