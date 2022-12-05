أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، المضي في تحمل المسؤولية مهما بلغت الصعوبات، موجها الدعوة إلى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال ميقاتي، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم "الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى".

وأضاف "لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا".

وأكد ميقاتي عدم مجاراة الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة حتى لا يكون مشاركا في جريمة قتل بالامتناع، مشيرا إلى أن "هذا أمر لن يحصل".

وقال "اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى"، مضيفا: "هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائيا، فانا لست مسرورا بهده المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها".

وأكد ميقاتي أنه لن يساهم "في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا، مسؤولية جريمة القتل هذه".

وانعقدت اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي برئاسة ميقاتي وغياب سبعة وزراء، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي؛ لدراسة البنود المدرجة على جدول أعماله وعددها 25 بنداً، أبرزها يتعلق بالملف الصحي.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من شهر أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.