عائلة بيليه تنفي التقارير التي تفيد باقتراب وفاته

نفت عائلة اسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه مجددا ما تردد بأنه بات قريبا من الموت في مستشفى موجود بساو باولو.

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" يوم السبت أن بيليه /82 عاما/ تم نقله لقسم لتسكين الألم في مستشفى محلي لأن العلاج الكيميائي لم يعد يحقق نتائج.

ودخل بيليه، الذي قام بإزالة ورم من القولون العام الماضي، للمستشفى فيما يتعلق بالمعالجة من السرطان، وذكر المستشفى إنه يستجيب بشكل جيد للعلاج.

كما نفى أفراد عائلته ما تردد بأنه في حالة حرجة للغاية.

وكرروا ذلك في مقابلة مع قناة "جلوبو" التليفزيونية مساء أمس الأحد، حيث قالت ابنتيه وحفيده إنه يخضع لعلاج الجهاز التنفسي فيما يتعلق بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت كيلي ناسيمنتو، إحدى ابنتيه :" إنه مريض، هو كبير في السن. ولكن بمجرد أن يشعر أنه بات في حالة أفضل، سيعود للمنزل"

وأضافت شقيقتها، فلافيا ناسيمنتو، أن بيليه يتواجد في جناح عادي، وقالت :" من غير العادل أن يقول الناس إنه في نهاية حياته وفي الرعاية الخاصة بتسكين الألم. هذا غير صحيح، يا رفاق صدقونا".

وقال حفيده، أرثور أرانتيس دو ناسيمنتو إنه تحدث مع بيليه، الفائز بكأس العالم 3 مرات، عبر الهاتف، عن أول مباراتين للمنتخب البرازيلي في قطر، حيث تأثر بيليه بأمنياته بأن يتعافى سريعا.

وتحدث معه بيليه بشأن مزاعم اقتراب وفاته، وقال :" سيحدث هذا يوما ما ولكن ليس اليوم". وأضاف حفيده :" سيرى كيف سيصبح المنتخب البرازيلي بطلا للعالم للمرة السادسة".

ونشر بيليه بيانا مطلع الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال :" أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأنا أسير على العلاج كالمعتاد. أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي كله لما يقدموه لي من رعاية".