الكرملين: روسيا تعد ردا على وضع الغرب لسقف سعري للنفط

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، إن روسيا تعد ردا على قرار الدول الغربية فرض سقف سعري لنفطها، ولكن لم يقدم المزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيسكوف القول "هناك أمر وحيد واضح: لن نعترف بأي أسقف".

وأضاف أن وضع سقف سعري "يعمل على اضطراب أسواق الطاقة عالميا".

وأوضح أن وضع سقف سعري للنفط لن يؤثر على تصرفات روسيا في أوكرانيا.

ودخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، باستثناءات محدودة.

وبدأ سريان الحظر، الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا، من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرا، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضا ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولارا للبرميل.