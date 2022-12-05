المستشار الألماني يهنئ أمير قطر بمناسبة تنظيم بطولة كأس العالم 2022

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني أمير، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وفي بداية الاتصال أعرب المستشار الألماني، عن تهانيه للأمير القطري بمناسبة استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الجارية، متمنيا التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وودع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، من الدور الأول، على الرغم من فوزه على المنتخب الكوستاريكي، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، مساء الخميس الماضي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتفوقت الماكينات الألمانية على منتخب كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين اثنين، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، لبلوغ دور الـ16 في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

وحل المنتخب الألماني في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني، الذي رافق نظيره الياباني إلى الدور الثاني.