شركة توي الألمانية للطيران ونقابة فيردي تتوصلان إلى اتفاق بشأن أجور العمال

توصلت شركة الطيران التابعة لمجموعة السياحة الألمانية العملاقة توي ونقابة عمال الخدمات الألمانية فيردي إلى اتفاق بشأن أجور عمال الخدمات الأرضية في شركة الطيران.

وألغت النقابة الإضراب العمالي الذي كان مقررا في أماكن عمل توي بألمانيا، حيث كان عمال الخدمات الأرضية يطالبون بزيادة الأجور وتخفيف مناوبات العمل.

ووفقا للنقابة فإنه تم الاتفاق على زيادة الأجور بنسبة 3% بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير، مع زيادة أخرى بنسبة 2.8% اعتبارا من أول يناير المقبل، وزيادة منحة رأس السنة من 500 يورو "565 دولارا" إلى 2000 يورو لكل عامل.

كما سيحصل العاملون بنظام المناوبات على إجازات سنوية إضافية تصل إلى 5 أيام تعويضا عن العمل في نوبات الليل.

وقالت توي إن المحادثات مع النقابة كانت بناءة ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وأضاف متحدث باسم الشركة أنها تضمن الآن سلاسة عملياتها خلال الشهور المقبلة. وكانت الشركة والنقابة قد توصلتا إلى اتفاقيات جماعية بشأن الطيارين وأطقم الضيافة الجوية في وقت سابق.