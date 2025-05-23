قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، إن الأوضاع الآن في القطاع هي «الأقسى» منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وتابع في تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة: «كل سكان قطاع غزة بلا استثناء يتم تجويعهم عبر عملية ممنهجة وخطيرة وغير مسبوقة»، مشددا أن «مئات الآلاف يتضورون جوعا في غزة».

ولفت إلى تهجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 600 ألف فلسطيني في عملية نزوح داخلية، ودفعهم من الشمال وشرق غزة إلى الغرب.

وأضاف أن المئات يستشهدون ويجرحون يوميا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأطفال يجري قتلهم يوميا بصورة غير مسبوقة، لافتا إلى أن «النازحين أيضا يُقصفون أثناء النزوح من منطقة إلى أخرى».

وأوضح حجم المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة حتى الآن حوالي 130 شاحنة، رغم الموافقة على دخول 400 شاحنة.

وحذر من أن «الأوضاع تزداد خطورة» مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع الأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا لإعلان أن «كبار السن يموتون بسبب عدم توافر الدواء، بالإضافة إلى أن عشرات الآلاف في خطر الموت المحتم إن لم يتم مواجهة هذه المجاعة الكبرى التي بدأت تنتشر في كافة المناطق».