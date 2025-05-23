رئيس جهاز الشاباك المُعين يعارض صفقات الأسرى ويعتبر الصراع مع الفلسطينيين أبديا

كشف إعلام عبري، الجمعة، إن الجنرال ديفيد زيني، الذي سماه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام "الشاباك" يعارض إبرام أي صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل بقطاع غزة.

وقالت القناة "12" العبرية الخاصة، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" دون الكشف عن هويتها، إن زيني، عبر خلال اجتماعات مغلقة سابقة لهيئة أركان الجيش، عن معارضته لأي صفقات تبادل أسرى مع الفصائل بغزة، ووصف الصراع مع الفلسطينيين بأنه "حرب أبدية".

وأضافت المصادر، أن زيني كرّر، هذا الموقف أكثر من مرة خلال العام الماضي، رغم أن مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة "حماس" كانت جارية حينها.

ولفتت القناة "12" إلى أن قرار نتنياهو بتسمية زيني لمنصب رئيس "الشاباك"، الذي عادة ما يقود الوفد الإسرائيلي المفاوض، "أثار قلقا واسعا" لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذين اعتبروا تصريحاته السابقة مؤشرا سلبيا على مستقبل قاتم لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف الحرب.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أصر على تسمية زيني للمنصب، رغم افتقاره لخلفية استخباراتية أو جيوسياسية.

وذكرت أن الجيش رفض إعطائها تعليق على ما نسبته المصادر المطلعة من تصريحات لزيني خلال اجتماعات هيئة الأركان.

ويُعتبر "الشاباك" طرفا أساسيا في مفاوضات تبادل الأسرى، ويشارك في تقييم الأسماء التي قد يُفرج عنها ضمن أي صفقة محتملة مع الفصائل الفلسطينية.