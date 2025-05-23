شدد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن «مشاهد نهب المساعدات» في غزة لا ينبغي أن تكون مفاجئة أو صادمة، مشيرا إلى معاناة سكان القطاع من الجوع لأكثر من 11 أسبوعا.

وقال عبر حسابه بمنصة «إكس» مساء الجمعة: «لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ أو يصدم لقد عانى شعب غزة من الجوع والحرمان من الأساسيات بما في ذلك المياه والأدوية لأكثر من 11 أسبوعًا، نفد الطعام الذي كان لدى الأمهات والآباء لأطفالهم، وتوفي كبار السن بسبب نقص الأدوية».

ووصف المساعدات التي تصل حاليا بأنها «بمثابة إبرة في كومة قش»، مشددا أن التدفق المستمر والمستمر للمساعدات هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية.

وأكد أن «أقل ما تحتاجه غزة هو 500-600 شاحنة يوميا يتم إدارتها من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا»، مستشهدا بفترة وقف إطلاق النار السابقة، وتمكن الوكالة من إدخال ما معدله 500 إلى 600 شاحنة يوميا دون تحويل مسارها أو نهبها.

واختتم مناشدا المجتمع الدولي، قائلا إن «إنقاذ الأرواح يجب أن يتقدم على الأجندات العسكرية والسياسية، لا يستطيع شعب غزة الانتظار لفترة أطول».

وأفادت الأمم المتحدة، أن 15 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تعرضت للنهب في جنوب قطاع غزة مساء أمس الخميس، عندما كانت الشاحنات في طريقها إلى المخابز.