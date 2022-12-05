أكد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أنه منذ انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" أمس الأحد، وتسعى الفرق الطبية المختلفة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة للمستحقين من أبناء المحافظة.



وأوضح أن الحملة ستنفذ على مرحلتين وانطلقت فعاليات المرحلة الأولى في مراكز أبوتشت، ودشنا، وقنا، قفط؛ بهدف دعم وتقديم وسائل تنظيم الأسرة من خلال فرق طبية مدربة من الأطباء والتمريض، بجميع المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية ومراكز الأمومة والطفولة.



وأضاف أن الحملة تقوم بخدمات متابعة الحمل والفحص والسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال، وذلك من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة؛ لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمدن والقرى والنجوع في مراكز المرحلة الأولى.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة لا يقتصر دورها على تقديم الدعم الطبي فقط ولكن امتدت فعالياتها إلى تقديم التوعية الصحية والإنجابية من خلال مسؤولي إعلام تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات نحو ضرورة تنظيم الأسرة وإتباع أفضل وأنسب الوسائل في ذلك، ومخاطر الزواج المبكر والإنجاب المبكر وخطورة ذلك على صحة المرأة وتأثيره في تكوين الأسرة المصرية.