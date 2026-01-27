اتهمت السيناتور الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بالكذب بخصوص أحداث ولاية مينيسوتا، وطالبتها بالاستقالة.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته على منصة إكس، الثلاثاء، أكدت فيه وارن ضرورة أن يعزل الكونجرس الوزيرة في حال عدم استقالتها.

والسبت الماضي، قتلت فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، الممرض أليكس بريتي، بإطلاق النار عليه أثناء اعتقاله خلال الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

واندلعت في 7 يناير الجاري بالولايات المتحدة احتجاجات واسعة، بعد أن قتلت فرق الوكالة رينيه نيكول ماكلين غود التي تحمل الجنسية الأمريكية بإطلاق النار عليها داخل سيارتها في مينيابوليس.

وقالت وارن بشأن مقتل بريتي: "أطلق عملاء فيدراليون النار على أمريكي آخر وقتلوه في وضح النهار".

وأشارت إلى أن بريتي كان ممرضًا وليس إرهابيا، مضيفة: "بإمكان دونالد ترامب وكريستي نويم أن يمليا عليكم ما تصدقونه. يظنان أنكم ستصدقوهما هما وليس أنفسكم. يجب أن تتوقف هذه الأكاذيب".

وشددت على ضرورة إيقاف فرق الوكالة، ودعت إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل وإلى محاسبة جميع الجناة بموجب القانون.

وأردفت: "كما قلت سابقًا يجب على كريستي نويم الاستقالة، وإذا لم تستقل، فعلى الكونغرس عزلها من منصبها".​​​​​​​