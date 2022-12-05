ألمانيا تسعى لتعميق التعاون مع ناميبيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

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يزور وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك دولة ناميبيا اليوم الاثنين بهدف تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال إنتاج وقود الهيدروجين.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير المنتمي لحزب الخضر الألماني مع الرئيس الناميبي هيج جينجوب ووزير الطاقة توم ألونيدو.

يذكر أن الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية يلعب دورا رئيسيا في عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة بألمانيا وفي التحول نحو الاقتصاد صديق البيئة. ويمكن أن تصبح نامبيبا مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر لألمانيا.

ومن المقرر أيضا مناقشة اتفاق مصالحة بين ألمانيا وناميبيا، حيث كانت الإمبراطورية الألمانية قوة استعمارية في جنوب غرب أفريقيا خلال الفترة من 1884 إلى 1915 وقمعت الانتفاضات الشعبية بوحشية.

وفي مساء اليوم الاثنين سيطير هابيك من ناميبيا إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية يقوم خلالها بافتتاح مؤتمر الأعمال الألماني الجنوب أفريقي في جوهانسبرج يوم الأربعاء المقبل.