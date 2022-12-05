مورجان ينفي انتقال رونالدو لـ النصر السعودي

علق الصحفي الشهير بيرس مورجان على أنباء انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي في يناير المقبل.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد فجرت مفاجأة، اليوم الإثنين، حول انتقال رونالدو إلى النصر السعودي في يناير المقبل بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

وعلق بيرس مورجان على نباء انتقال رونالدو للنصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" مرة أخرى..ليس صحيح".

مورجان كان قد أجرى مقابلة صحفية تاريخية مع رونالدو الأيام القليلة الماضية، هاجم فيها النجم البرتغالي إدارة مانشستر يونايتد والمدير الفني للفريق إريك تين هاج، وهو ما أدى إلى فسخ التعاقد بين رونالدو واليونايتد بعد هذه المقابلة الصحفية.