الرئيس السيسي يصل إلى مقر افتتاح محور التعمير بالإسكندرية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، إلى مقر افتتاح محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير/مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

ويعتبر محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.