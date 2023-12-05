الحكومة الإسرائيلية تزعم: قواتنا حاصرت مخيم جباليا واستهدفت معقلا لحماس

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زعم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، إن قواتهم حاصرت مخيم جباليا واستهدفت معقلا لحركة حماس.

وقال خلال مؤتمر صحفي، ظهر الثلاثاء، إنّ قوات الاحتلال شنت هجمات على المخيم، بدعم جوي خلال هذه العملية.

وادعى أنّ قواتهم استهدفت مباني لمقاومين فلسطينيين، وزعم تدمير صواريخ كانت موجودة في هذه المباني المدنية.

وتحدث عن محاولتهم كشف البنى التحتية التي زعم أن حماس تستخدمها بالانتهاك للقانون الدولي والإنساني.

وذكر أن إسرائيل تعرضت لهجمات صاروخية من لبنان، مدعيا أن قوات الاحتلال ردّت على مصادر النيران.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.