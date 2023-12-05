أمير قطر: نشكر مصر والولايات المتحدة على تعاونهما معنا في التوصل لهدنة غزة

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الشكر لمصر والولايات المتحدة على تعاونهما مع بلاده في التوصل للهدنة الإنسانية في غزة (التي انتهت يوم الجمعة الماضي).



وقال خلال كلمته في القمة الخليجية المنعقدة في الدوحة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل باستمرار على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأضاف أن الهدن الإنسانية ليست بديلة عن الوقف الشامل لإطلاق النار، مشيرا إلى مواصلة بلاده، جهودها بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على كل الأراضي الفلسطينية.



وشدد على أن الصراع في فلسطين ليس دينيا ولا إرهابا أو حربا على الإرهاب، لكنّه في جوهره يمثل قضية وطنية وقضية صراع بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاحتلال.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.