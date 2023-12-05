رئيس الوزراء القطري: مستمرون في بذل الجهود لعودة العمل بهدنة غزة

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن بلاده مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة الإنسانية في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القمة الخليجية التي أقيمت في الدوحة، أكدت على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى بلاده مستمرة في التنسيق مع شركائها بشأن الهدنة، موضحا أن الهدف الأساسي لهذه الجهود وقف الحرب في قطاع غزة.

وشدد رئيس الوزراء القطري، على أنه من المهم استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح.