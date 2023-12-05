مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث مروري بالفيوم

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حادث مروري بالطريق السياحي علي شاطئ بحيرة قارون، وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث مروري بالطريق السياحي لبحيرة قارون ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة أجرة وآخرين نقل وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.