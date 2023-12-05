رئيس جامعة المنوفية يلتقي أمين الأعلى للجامعات ورؤساء ونواب لشئون خدمة المجتمع

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التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ورؤساء ونواب الجامعات لشئون خدمة المجتمع، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية استعدادا لانعقاد المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن وقائع انطلاق فعاليات مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأول بجامعة المنوفية.

شهد اللقاء أيضا حضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة جنوب الوادى الجديد، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور إلهامي علي رئيس جامعة دمنهور، ونواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجمهورية.

ويقام المؤتمر تحت إشراف وحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.