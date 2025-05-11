دوجلاس لويز يثير الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس

أثار لاعب وسط يوفنتوس، دوجلاس لويز، المزيد من الجدل حول مستقبله في النادي بعد تصريحاته العاطفية بشأن فريقه السابق أستون فيلا، ما قد يزيد من حدة التوتر مع جماهير "السيدة العجوز".

منذ انضمامه إلى يوفنتوس في صيف العام الماضي، لم ينجح اللاعب البرازيلي في تقديم الأداء المنتظر منه، رغم الاستثمار الكبير الذي قدمه النادي للتعاقد معه.

ولم تتحسن الأمور حتى بعد تعيين المدرب الجديد إيجور تيودور، حيث لم يشارك لويز في أكثر من 30 دقيقة في الدوري منذ التغيير الفني.

وخلال بث مباشر عبر منصة "تويتش"، قال لويز:

"أفتقد أستون فيلا يا رفاق. أفتقد اللعب في فيلا بارك، أفتقد كل شيء هناك — إنه دائمًا في قلبي."

تصريحاته هذه، التي أوردها موقع Calciomercato.com، قد تؤدي إلى المزيد من التدهور في علاقته مع جماهير يوفنتوس، خصوصًا بعد واقعة سابقة حين دخل في مشادة على وسائل التواصل الاجتماعي مع أحد مشجعي النادي.

الحديث عن رحيله بدأ منذ سوق الانتقالات الشتوي، وازداد الآن بعد هذا الاعتراف العاطفي.

وذكرت تقارير أن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في حال قرر العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.