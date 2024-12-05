لافروف: الحرب الباردة الجديدة يمكن أن تدخل مرحلة ساخنة

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انتقد دبلوماسيون غربيون، اليوم الخميس، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا.

وقال لافروف إن الغرب أشعل الحرب في أوكرانيا وإنه مسؤول عن بدء حرب باردة جديدة يمكن أن تتحول إلى مواجهة مباشرة.

وأضاف لافروف، "يمكن أن يتحول الأمر برمته إلى مرحلة ساخنة" ، فيما زعم أن الدول الغربية سيطرت على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تصريحات لافروف بأنها "تسونامي من المعلومات المضللة".

ونعت وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها لافروف في كلمته بأنه "مجرم الحرب على هذه الطاولة" دون أن يذكره بالاسم.

وقال سيبيها: "خطتنا للسلام هي أنه يتعين على روسيا أن تترك أوكرانيا وتتركنا وشأننا".

وأكد سيبيها أن روسيا هي أكبر تهديد للأمن العالمي ليس فقط بسبب هجومها على أوكرانيا، ولكن أيضا بسبب تعاونها العسكري مع إيران وكوريا الشمالية.

واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لافروف بشن "أكاذيب لا تحتمل" بشأن الحرب في أوكرانيا.