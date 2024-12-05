إصابة طفلين في رياض الأطفال ومقتل مسلح في حادث إطلاق نار بمدرسة دينية في كاليفورنيا

أصيب طفلان بجروح "بالغة الخطورة" أمس الأربعاء في حادث إطلاق نار بمدرسة دينية صغيرة لتلاميذ رياض الأطفال حتى الصف الثامن في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولقي المسلح حتفه في مكان الحادث، بعدما أطلق النار على نفسه فيما يبدو، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال كوري إل. هونيا قائد شرطة مقاطعة بوت ، إن المسلح ربما استهدف مدرسة "فيذر ريفر" التابعة لطائفة السبتيين في باليرمو بسبب انتمائها الديني، لكن لا يعتقد أنه كان له أي علاقة سابقة بالضحايا أو المدرسة. ولم يذكر هونيا أي تفاصيل إضافية.

وأضاف هونيا "ما إذا كانت هذه جريمة كراهية أو أنها جزء من مخطط أكبر، ليس لدي في الوقت الحالي معلومات كافية للإجابة على ذلك".

وقال مسؤولون إن الطفلين المصابين، وهما تلميذان في رياض الأطفال بالمدرسة يبلغان من العمر 5 و6 سنوات، يتلقيان العلاج في مركز الصدمات النفسية بمنطقة ساكرامنتو.

وقال هونيا "أنا ممتن لأنهما ما زالا على قيد الحياة، لكن أمامهما وقت طويل للتعافي".

ووقع حادث إطلاق النار بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل في مدرسة مسيحية خاصة تضم أقل من 36 طالبا في مدينة باليرمو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5500 نسمة وتقع على بعد نحو 65 ميلا (104 كيلومترات) شمال ساكرامنتو.