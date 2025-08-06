القناة 12 العبرية: إسرائيل تخطط لشن عملية برية تمتد حتى 5 أشهر لاحتلال غزة ودفع سكانها للنزوح جنوبا

كشفت القناة 12 العبرية عن تفاصيل إضافية حول خطة عسكرية جديدة يجري بحثها قبيل انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، وتشمل عملية برية واسعة النطاق داخل قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن الخطة تتضمن عملية تمتد ما بين أربعة إلى خمسة أشهر، بمشاركة ما بين أربع إلى ست فرق عسكرية، وتهدف إلى احتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، مع العمل على دفع السكان للنزوح جنوبًا، في محاولة لتشجيعهم على مغادرة القطاع كليًا.

وفي سياق متصل، نقلت القناة عن مصادرها تحذيرات عاجلة صادرة عن أكثر من 550 مسؤولًا إسرائيليًا سابقًا من الأوساط الأمنية والدبلوماسية، أعربوا فيها عن رفضهم لتلك الخطة، معتبرين أن المضي نحو احتلال غزة يمثل مخاطرة كبيرة، وقد ينتهي بفشل ذريع ستكون له تداعيات استراتيجية على إسرائيل.

وبوتيرة يومية، يطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.