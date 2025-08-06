مصر تخطف أنظار العالم بافتتاح مبهر لبطولة العالم لليد تحت 19 عامًا

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شهدت الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة حفل افتتاح رائع لبطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخبا .

جاء حفل الافتتاح مبهجا معتمدا على الآثار المصرية التاريخية بجانب بعض الفقرات الفنية والموسيقية المبهجة التي نالت استحسان جميع الوفود المشاركة في البطولة العالمية .

حضر حفل الافتتاح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من كبار مسئولي الاتحاد الدولي بجانب حضور العديد من رؤساء الاتحادات القارية بالإضافة إلى مجلس إدارة اتحاد اليد بقيادة خالد فتحي .

رحب أشرف صبحي في كلمته بالوفود المشاركة في بطولة العالم متمنيا للجميع التوفيق ووجه شكره إلى الاتحاد الدولي لثقته الكاملة في مصر وإسناد العديد من البطولات الدولية المهمة كما وجه وزير الرياضة إلى اتحاد اليد والشركة المتحدة للرياضة على المجهود الكبير الذي تم بذله لظهور الحدث في أفضل شكل ممكن .

وأبدى حسن مصطفى سعادته الغامرة بإقامة البطولة على الأراضي المصرية التي دائما ما تٌظهر البطولات الكبرى في أفضل شكل ممكن متمنيا لجميع المنتخبات التوفيق في البطولة .

وفي الإطار ذاته ، رحب خالد فتحي رئيس اتحاد اليد بكافة الوفود المشاركة في البطولة العالمية مشيدا بدعم وزير الرياضة والدكتور حسن مصطفى والشركة المتحدة لظهور البطولة في أفضل شكل ممكن .

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين واليابان ، وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.