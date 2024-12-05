مباحثات لبنانية أمريكية حول آلية تنفيذ اتفاق وقف النار

عقد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الخميس، مباحثات مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة اتفاق وقف النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في بيان، إن المباحثات جرت في مقر البرلمان بمنطقة عين التينة في العاصمة بيروت، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون.

وأضافت أن الجانبين "استعرضا الأوضاع العامة لا سيما الميدانية منها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ومهام اللجنة"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

ويأتي اللقاء وسط شكاوى من الجانب اللبناني بمواصلة إسرائيل ارتكاب خروقات للاتفاق، والتي كادت، الاثنين الماضي، أن تتسبب في انهياره.

و اضطر "حزب الله" في ذلك اليوم للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، إلى الرد بقصف صاروخي استهداف موقع "رويسات العلم" العسكري شمالي إسرائيل.



وأدت خروقات إسرائيل للاتفاق حتى الآن إلى سقوط شهداء 14 شخصا وإصابة 13، وفق إحصاء لوكالة لأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وصل جيفرز إلى لبنان بالتزامن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، الذي أنهى قصفا متبادلا بين الجانبين بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ويتولى جيفرز رئاسة آلية تنفيذ ومراقبة الاتفاق رفقة المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين.

وتترأس الألية الولايات المتحدة، فيما تضم كذلك كلا من: الجيش اللبناني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، وفرنسا.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل "حزب الله" انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.