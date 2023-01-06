أكد النجم أحمد آدم، أن ويجز حقق طفرة في مجال الغناء وقدم نوع جديد من الغناء وهو ليس راب ولكن اسمه تراب، قائلا: "ويجز بيعمل طفرة وعامل نوع غناء جديد وهو مش راب ولكن اسمه تراب وهذا التراب هو شبه المزيكا العالمية النحاسية الجامد اللي بره".

وأضاف أحمد آدم، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أغاني مغنين الراب فيها كلام كثير غير مفهوم، مقرا بأنه لا يفهم هذه النوعية من الاغاني متابعا: "أغاني الرب مش بفهمها وطول الوقت حاسس أن في حد هيهجم عليا".

وتابع: "فى تمرد في كلمات أغاني الراب وده اللي خلى في مغنين زي ويجز ومروان بابلو وهذه النوعية من المغنين الشباب"، لافتا إلى أن فيلم 200 جنيه حقق ايرادات ولكن هذه الأفلام لها حسابات معينة.