وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، ودار بينهما حوار قصير قبل الدخول إلى الكاتدرائية.



وحرص الرئيس السيسي على تحية الموجودين والسلام عليهم، وهتف الحضور تحية وتقديرًا للرئيس، ورفعوا أعلام مصر.



وقدم أحد الشباب صورة مرسومة للرئيس السيسي، وحرص الرئيس على التوقيع عليها.



وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الجمعة، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان.



ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة، وسط حضور شعبي.