وزير الدفاع الألماني يحذر من إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات إقليمية أحادية الجانب

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات إقليمية من جانب واحد في مفاوضات السلام الجارية.

وخلال مناقشة ميزانية الدفاع في البرلمان، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء إنه يجب أن تكون أوكرانيا أيضًا قادرة على الدفاع عن نفسها مستقبلًا. ورأى السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه من أجل تحقيق ذلك فإن من الضروري توافر قوات مسلحة قوية وضمانات أمنية متينة وموثوقة، لا سيما من الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير الألماني أن أي شيء يخص مستقبل الدول الأوروبية أو حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو الاتحاد الأوروبي لا يجوز "أن يتم التفاوض عليه أو اتخاذ القرار بشأنه من فوق رؤوسنا (بدون مشاركتنا)"، مردفا: "بعبارة أخرى: نحن من نقرر مستقبلنا".

وأكد أنه "لا يجوز أن يكون هناك سلام زائف لأوكرانيا. ولا يمكن أن يكون هناك سلام استسلام".

ورأى بيستوريوس أن سير المفاوضات حتى الآن يوضح أن رقعة الشطرنج الجيوسياسية – أي النمط، الترتيب والتحالفات – تتغير بسرعة كبيرة، وأضاف أن على ألمانيا أن تعيد تعريف دورها في الاتحاد الأوروبي والناتو بطريقة جديدة "لأننا لا نعرف أي التحالفات يمكننا الاعتماد عليها في المستقبل وكم من الوقت ستستمر".

وأكد بيستوريوس، ضرورة التعزيز العسكري وإدخال زيادة كبيرة على نفقات الدفاع.

وينص مشروع الميزانية على تخصيص 2ر108 مليار يورو لنفقات الدفاع في العام المقبل، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ نهاية الحرب الباردة. وفي العام الجاري، تم تخصيص 43ر62 مليار يورو من ميزانية الدفاع الاعتيادية، بالإضافة إلى 06ر24 مليار يورو من الصندوق الخاص بالجيش الألماني، والذي تم إنشاؤه بعد وقت قليل من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.