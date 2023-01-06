المدعي العام الأوكراني: مقتل 453 طفلا وإصابة 877 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الجمعة، مقتل 453 طفلا وإصابة 877 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال مكتب المدعي العام - في بيان - "إنه حتى اليوم 6 يناير، تأثر أكثر من 1330 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 453 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 877 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وتم اعتبار 329 طفلا أوكرانيا في عداد المفقودين، بينما تم ترحيل أكثر من 12 ألف طفل إلى خارج أوكرانيا.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينها 337 مؤسسة تم تدميرها بالكامل.

وأضاف أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.