دخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، حيز التنفيذ، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل عبر حسابها على منصة "تويتر".

وأعلن بوتين، أمس الخميس، وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا ولمدة 36 ساعة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، استجابة لنداء الزعيم الروحي البطريرك كيريل.

وتبدأ الهدنة اليوم الجمعة في تمام الساعة 09,00 بتوقيت جرينتش وإلى غاية اليوم التالي الساعة 21,00 بالتوقيت العالمي الموحد.

على صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، إن الهدنة التي أمرت بها روسيا مجرد خدعة هدفها وقف تقدم أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية وجلب المزيد من الرجال والمعدات.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور، متحدثا بالروسية وموجها حديثه إلى الكرملين والروس، أن موسكو تجاهلت مرارا خطة السلام الأوكرانية، وأن الحرب ستنتهي عندما تغادر قواتها بلاده أو تُطرد منها، بحسب وكالة رويترز.