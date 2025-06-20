قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وجه بحلول جذرية لمشكلة نقص مياه الشرب تتمثل في ثلاثة محاور، أولها رفع كفاءة محطة اليسر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، عبر «MBC مصر» إلى الانتهاء من رفع كفاءة المحطة لإنتاج ما بين 60 إلى 70 ألف متر مكعب، وستصل لكفاءتها النهائية خلال شهر.

ولفت إلى ربط خط الكريمات بخط الجلالة لتوفر 30 ألف متر مكعب إضافية، إلى جانب المرحلة الثالثة إصلاح الجزء المتهالك من خط الكريمات والذي سيضيف 50 ألف متر مكعب، مؤكدا أن الوضع حاليا يشهد «حالة استقرار كامل الآن» في موضوع المياه.

ونوه إلى بدء المحافظة في إنشاء 4 محطات تحلية جديدة لإنشاء المحطات في مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 85 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى بدء تخصيص الأراضي والتنفيذ.

وأضاف أن مدينة الغردقة تتغذى بشكل رئيسي على مصدرين للمياه، الأول هو محطة تحلية «اليسر» التي يبلغ إنتاجها الطبيعي 80 ألف متر مكعب يوميا، لكن إنتاجها هبط إلى النصف تقريبا بسبب عدم وجود بعض قطع الغيار، والمصدر الثاني هو خط مياه «الكريمات» الذي يوفر 30 ألف متر مكعب يوميا، بعد تعرض الخط أيضًا لتلف جزئي أدى إلى ظهور أزمة في المياه.