 سمير صبري: مصر أصبحت قبلة العالم للاستثمارات الأجنبية المباشرة - بوابة الشروق
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سمير صبري: مصر أصبحت قبلة العالم للاستثمارات الأجنبية المباشرة

محمد شعبان
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 1:20 ص | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 1:20 ص

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر شهدت نقلة كبيرة جدا بملف الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، عبر شاشة «Dmc» مساء الجمعة، أن الدولة أصبحت قادرة على استيعاب مختلف أنواع الاستثمارات؛ بفضل مشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار على مدار السنوات التسع الماضية.

وأوضح أن إنشاء المناطق اللوجستية والصناعية كان يتطلب بالضرورة؛ تشييد الطرق والكباري وخدمات الإنترنت وتوفير الوقود ومحطات الطاقة الكهربائية، قائلا: «ما حدث بهذا الملف نقلة كبيرة للغاية وغير مسبوقة».

وأشار إلى انعكاس ذلك على تحول «أنظار كل دول العالم إلى مصر كقبلة لتوجه الاستثمارات الأجنبية والعربية وكذلك من الصين والشرق».

ولفت إلى أن الدولة أقدمت على إقرار قانون الاستثمار الموحد والضريبة الموحد والعديد من التشريعات المحفزة على ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة.

وأشار إلى بذل الدولة جهودا واسعة على صعيد إنشاء المدارس التكنولوجية؛ بهدف تدريب وتطوير العنصر البشري وتأهيل الشباب للدخول في سوق العمل، قائلا: «تخرج أكثر من دفعة بمجال الاتصالات تعمل الآن بصناعة التعهيد وتقديم خدمات تكنولوجية من مصر لشركات دولية حول العالم».

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