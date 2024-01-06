العثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة بمنطقة الوراق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقى وسط القمامة بمنطقة الوراق.



وتفحص الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الطفل، وسؤال شهود العيان، لسرعة تحديد هوية المتهم بإلقائه وسرعة ضبطه.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقى وسط القمامه في المكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات الواقعة،وتحديد هوية المتهم بإلقائه وسرعة ضبطه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.