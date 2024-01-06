جوزيب بوريل: الحل الوحيد الذي يحقق السلام والأمن لـ إسرائيل هو حل الدولتين

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نرى تصعيدا في تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ويجب تجنب الحرب".
وأضاف بوريل: "لا أحد ينتصر في الصراع الإقليمي وأبلغت إسرائيل بذلك وأشدد على ضرورة العمل عبر الدبلوماسية لإنهاء الصراع".
ووفقاً لمسئول السياسة الخارجية الأوروبي: "علينا التحرك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى)".
وتابع: "بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن 100% من سكان قطاع غزة يعانون من أزمة في الغذاء".
وأضاف: "لا يمكن عزل غزة عن الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 67"، موضحاً: "الحل الوحيد الذي يحقق السلام والأمن لإسرائيل هو حل الدولتين"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.
وأشار إلى أن 90% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد حل الدولتين، مشددً على أنه من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، أو جرّ لبنان إلى الحرب.
وتابع: "لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة المعاناة التي لا تُحتمل للأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة".