رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات البحيرة خلال احتفالات عيد الميلاد

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، رفع حالة الطوارئ القصوى في مديرية الصحة بالبحيرة وجميع المستشفيات استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال جميعة، إنه تم وضع جميع الاستعدادات لأى طوارئ والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أى حالات مرضية أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

كما تم التأكد من عدم وجود أى أجهزة معطلة، وتوفير الأسٍرة بالمستشفيات، وعمل جداول معلنة للنوباتجيات، وتوافر السيارات، والتأكيد على تواجد نوباتجيات الأمن بأماكنها المخصصة لها.

وأكد استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بجميع المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات.

كما أكد تنظيم تواجد عيادات متنقلة مزودة بجميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ لتأمين سلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع توفير أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر، وسيتم المرور الدائم على جميع المستشفيات، لمتابعة كل الاستعدادات لاستقبال أى حالات طارئة.