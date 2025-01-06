وزير المالية: الحكومة لا تحل مشكلاتها من جيب المواطن

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الحكومة لا تحل مشكلاتها من جيب المواطن كما يرى البعض.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الأحد، أنّ هيكل الإنفاق في الموازنة يكشف أن الدولة تعاملت مع الكثير من التحديات.

وأكد أنه يتبقى خدمة الدين، وهو ما يمثل الشغل الشاغل للحكومة، موضحًا أن حجم الأجور بالنسبة للدخل والإنفاق في الفترة الحالية أصبح مناسبًا جدًا، بل توجد مساحة لزيادة هذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك مساحة لزيادة حجم شراء السلع والخدمات وتوفير مستلزمات الإنتاج والأدوية، موضحًا أن نسبة الدعم من خلال برنامجي تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ودعم السلع الغذائية أصبح أكثر مما سبق.

ولفت إلى أنه في السابق كان دعم الطاقة يتوجه لكل المواطنين دون أي نوع من الاستهداف وكان مفيدًا أكثر للشريحة الأعلى دخلًا، لكن هذا الوضع تغير في الوقت الحالي.

وشدد على أن هناك فرصة متاحة لأن يكون كل ما يتوفر من خدمة الدين يتم تخصيصه كموارد إضافية دون فرض أعباء جديدة على المواطن مع إعادة توجيهه لدعم يحصل عليه المواطن بشكل واضح.