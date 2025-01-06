محافظ الدقهلية: البدء في رفع كفاءة وتطوير سوق السيارات بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، منطقة "مقترح حي جنوب المنصورة" بمدينة المنصورة؛ لمتابعة الشغل التجريبي للحي المقترح الجديد.

وخلال جولته التفقدية، كلف أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب، بالبدء الفوري في رفع كفاءة وتطوير سوق السيارات في منطقة المجزر بالمنصورة، وباستمرار أعمال رفع تجمعات وتراكمات القمامة بالحي المقترح والتي بدأت بالأمس، ورفع كفاءة الشوارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.



كما وجه محافظ الدقهلية بزيادة عدد العمال وتخصيص معدات نظافة للمنطقة خلال التشغيل التجريبي للحي المقترح واستمرار العمل على رفع أي تجمعات للقمامة في هذه الشوارع ومتابعة نوبتجيات النظافة على مدار اليوم، ومتابعة عمل النباشين للحفاظ على مظهر حضاري بكل شوارع المدينة وكل المراكز والمدن من أجل المواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من شوارع مدينة المنصورة شملت، شارع الجمهورية، وعبدالسلام عارف، والجيش، وقناة السويس، مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة .

وأكد المحافظ، أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، موضحا أن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كل المراكز.