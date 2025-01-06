وزير التجارة السوري: القمح والوقود يكفيان لبضعة أشهر لكننا قد نواجه كارثة

قال وزير التجارة في الحكومة السورية الجديدة إن بلاده عاجزة عن استيراد قمح أو وقود بسبب العقوبات الأمريكية.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز، إن سوريا لديها قمح ووقود يكفيان لبضعة أشهر لكنها تواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.

وأشار إلى أنّ دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة على البلاد.

وقبل أسابيع، تم تعليق إمدادات القمح الروسية إلى سوريا بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة هناك، ومشكلات تتعلق بالدفع.

واعتادت سوريا على استيراد الغذاء من روسيا في ظل نظام بشار الأسد، في حين لم يتضح بعد شكل العلاقات بين دمشق وموسكو في ظل حكم الإدارة السورية الجديدة.