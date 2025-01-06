جاستن ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم.

وقال ترودو في كلمة متلفزة من أوتاوا: «أعتزم تقديم استقالتي كرئيس للحزب وكرئيس للوزراء»، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأضاف: «طلبت من الحزب أن يبدأ هذه العملية.. هذا البلد يحتاج إلى اختيار حقيقي وقد تبين أن هناك معارك داخلية لا يمكنني أن أكون أفضل خيار لخوضها».

وتابع: «ناضلت دائما لأنني أشعر بالكنديين وكنت دائما محفزا للنضال من أجل مصلحة الكنديين.. وبالرغم كل الجهود المبذولة، فإن البرلمان مشلول منذ أشهر».

واستكمل: «كنت قد قلت إننا نحتاج إلى فترة جديدة من العمل البرلماني، ولذلك سيكون هناك استمرار لهذا الحال إلى غاية 24 من مارس المقبل».

وبذلك، ينهى ترودو فعليا فترة ولايته التي استمرت قرابة عشر سنوات.

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.