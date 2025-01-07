 حازم إمام: عملي في اتحاد الكرة أصابني بالاكتئاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حازم إمام: عملي في اتحاد الكرة أصابني بالاكتئاب

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 11:43 م

اعترف حازم إمام، نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، أن فترة تواجده في الاتحاد أصابته بالاكتئاب، وتعرض بسببها للإصابة بالقولون العصبي.

أضاف حازم إمام لبرنامج «في الاستاد»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»:" فترة عملي في اتحاد الكرة أصابتني بالاكتئاب، وخسرت جزءا من جماهيريتي بسببها، لكن هذه ضريبة العمل العام".

تابع:" أصبت أيضا بالقولون العصبي، بسبب الانتقادات والهجوم الشديد الذي انهال علي، بعد بطولة أمم إفريقيا الأخيرة".

أوضح حازم إمام: "كنت مشرفا على المنتخب، ولست المدير الفني، كان عملي فقط تهيئة الأجواء للاعبين والمدرب".

أتم:" كان كل شيء جيدا في المعسكرات، حيث كنا نسير بشكل جيد لمدة سنتين مع روي فيتوريا".


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