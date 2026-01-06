كنائس الغردقة تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات أمنية مشددة

نيابةً عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قام وفد من المحافظة بزيارة رسمية إلى عدد من كنائس مدينة الغردقة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تعزيز قيم التلاحم الوطني وروابط التعايش المشترك بين جميع أبناء المحافظة.

وضم الوفد ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والسيد كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، إلى جانب عدد من مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الزيارة كنيسة الأنبا شنودة، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية، حيث نقل الوفد تهنئة وتحية المحافظ الشخصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وشهد محيط الكنائس تشديدات أمنية، تمثلت في إغلاق الشوارع المؤدية إليها، وتوفير مسارات بديلة، إلى جانب تركيب بوابات إلكترونية على مداخل جميع الكنائس.

وحضر أعداد كبيرة من الأقباط لأداء صلوات عيد الميلاد المجيد، في أجواء سادتها الفرحة والبهجة.