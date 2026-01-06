تعيين وكيلين و3 رؤساء أقسام بهندسة وتجارة القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة قرارات بتعيين عدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، شملت تعيين وكيلين جديدين بكليتى الهندسة والتجارة، وثلاثة رؤساء أقسام بكلية التجارة وبالمعهد القومي للأورام، وأربع قيادات أكاديمية بمراكز علوم الفضاء والدراسات الشرقية والدراسلت الفلسفية.

وأكد عبدالصادق أن القرارات تستهدف إعطاء دفعة جديدة لمنظومة العمل الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، بما يتوافق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها، ويعظم دورها في خدمة توجهات الدولة المصرية، سعيا لتحقيق الأهداف التنموية للجمهورية الجديدة، باستثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالتزام العمل بروح الفريق فى أداء مهامهم وواجباتهم على مختلف المستويات، وتعزيز المسارات الإيجابية فى مواقعهم، بما يساهم في الحفاظ على نقاط التميز بها، ويساهم فى تقدم الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية، في ضوء تحولها إلى جامعات الجيل الرابع.

وقد شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين كلٍّ من: الدكتور طارق إبراهيم أحمد نصر الدين وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة، والدكتورة أميرة فؤاد أحمد مهران وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة، والدكتور محمود محمد السيد سليمان رئيسًا لقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة.

والدكتور ياسر إبراهيم يحيى حسن رئيسًا لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد القومي للأورام، والدكتورة نيفين سمير إبراهيم أحمد طاحون رئيسًا لقسم باثولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام، والدكتورة زينب محمد عبد الحميد مديرًا لمركز استشارات علوم الفضاء بالجامعة، والدكتور مصطفى حسن محمد النشار قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الفلسفية بكلية الآداب.

والدكتور كرم عباس عرفة نائبًا لمدير مركز الدراسات الفلسفية بكلية الآداب، والدكتور محمد أحمد صالح حسن قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الشرقية بالجامعة.