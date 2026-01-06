بابا الفاتيكان يختتم السنة المقدسة 2025 بانتقاد النزعة الاستهلاكية وكراهية الأجانب

اختتم بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، السنة المقدسة للفاتيكان لعام 2025، اليوم الثلاثاء، منددا بالنزعة الاستهلاكية السائدة في الوقت الحالي وكراهية الأجانب، ليختتم بذلك يوبيلا شهد توافد نحو 33 مليون مؤمن إلى روما، وانتقالا تاريخيا من بابا إلى آخر.

وركع البابا أمام الكرادلة والدبلوماسيين، ليصلي على أرض حجرية عند عتبة الباب المقدس لكاتدرائية القديس بطرس.

ثم نهض وأغلق البابين، فيما يرمز إلى اختتام أحد أندر اليوبيلات: وكان اليوبيل قد افتتحه البابا فرنسيس في ديسمبر 2024، واستمر خلال فترة جنازته ومجمع الكرادلة، ثم اختتمه خليفة البابا فرنسيس بعد مرور عام.

جدير بالذكر أنه قد سبق لمرة واحدة فقط - وتحديدا في عام 1700 - أن قام بابا بأفتتاح سنة مقدسة ثم اختتمها بابا آخر.