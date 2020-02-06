استشهاد فلسطيني ثان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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استشهد شاب فلسطيني ثان، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن شابا توفى متأثرا بجراحه الخطيرة جراء إصابته برصاص حي في البطن خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين.

وكان شاب، 19 عاما، قتل وأصيب 5 أخرون فجر اليوم خلال المواجهات التي اندلعت إثر اقتحام قوات من الجيش مدينة جنين لتنفيذ عملية هدم منزل عائلة أسير فلسطيني.

وبحسب شهود عيان، تخلل المواجهات اشتباكات مسلحة "حيث أطلق شبان النار بكثافة باتجاه قوات الجيش" الذي لم يعلن عن وقوع إصابات.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أصاب فلسطينيا بجروح لدى محاولته تنفيذ عملية طعن في شرق القدس.

وتشهد مدن الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع احتجاجا على إعلان الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن".