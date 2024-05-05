كريم فهمي: لم أفكر في الإلحاد ولكن لدي أفكار وتساؤلات

قال الفنان كريم فهمي: "عشت تجربة المساكنة قبل الزواج، ولا أحب أن أرتدي ثوب الفضيلة."

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة": "آه، طبعًا، أكره المجاهرة بالمعصية، ولا أفكر في التصنع في الدين، قد أقوم بأفعال خاطئة، لكن لا أحتاج لإعلانها علانية. ويمرّ 80% من الشباب بمرحلة مماثلة."

وتحدث كريم فهمي عن متابعته لشيخ الأزهر، قائلاً: "لا أتبعه في كل شيء، لا أوافقه ولا أعارضه، أنا أقرأ كثيرًا في جميع المواضيع، وبخاصة في الدين، ولكنني لا أستطيع المناقشة في ذلك."

وأضاف: "لم أفكر في الإلحاد، وبالتأكيد يأتي لي الكثير من الأفكار والتساؤلات، مثل لماذا يحدث هذا في فلسطين؟ أتمنى أن يجازي الله الظالمين، فأنا أعلم أن الله سيفعل شيئًا في النهاية، لأن الله هو الأعلم والأحكم في كتابة مصير البشرية، ولكنني أشعر بالعجلة."



