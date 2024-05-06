أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 475 ألفا و300 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 475 ألفا و300 جندي، بينهم 1040 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7380 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و14 ألفا و213 مركبة قتالية مدرعة و12 ألفا و250 أنظمة مدفعية و1057 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و791 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 349 طائرة، و325 مروحية، و9683 طائرة مسيرة، و2148 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و16 ألفا و477 من المركبات وخزانات الوقود، و2008 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.