أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم، عن قلق موسكو تجاه التصعيد في الشرق الأوسط، مشددا على أن دول المنطقة هي الأكثر تضررا ويجب أن تحدد خطوطها الحمراء.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أن التصعيد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى توسع نطاق الصراع مع عواقب غير متوقعة، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لديه رغبة في مواصلة العمليات العسكرية، وأن موسكو قلقة بشأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وهو تصعيد يحمل خطورة بالنسبة لروسيا.

وردا على سؤال بشأن قضية "الخطوط الحمراء" في الصراع الإيراني الإسرائيلي، قال بيسكوف: ينبغي أن توجد هذه الخطوط وأولا وقبل كل شيء هناك قنوات حوار مع إسرائيل واتصالاتنا مع واشنطن مستمرة بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي.

واعتبر أن خطورة الوضع الراهن في الشرق الأوسط تتمثل في اتساع رقعته الجغرافية ودخول أطراف جدد.

وتابع: لا زال هناك أمل وفرصة للجهود الدبلوماسية.. من الصعب القول ما إذا كانت جهود الوساطة الروسية في الشرق الأوسط ستكون مطلوبة.