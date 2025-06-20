 روسيا: الوضع في الشرق الأوسط خطير.. وقلقون من استمرار التصعيد - بوابة الشروق
الجمعة 20 يونيو 2025 12:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

روسيا: الوضع في الشرق الأوسط خطير.. وقلقون من استمرار التصعيد

وكالات
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 12:41 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 12:41 م

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم، عن قلق موسكو تجاه التصعيد في الشرق الأوسط، مشددا على أن دول المنطقة هي الأكثر تضررا ويجب أن تحدد خطوطها الحمراء.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أن التصعيد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى توسع نطاق الصراع مع عواقب غير متوقعة، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي لديه رغبة في مواصلة العمليات العسكرية، وأن موسكو قلقة بشأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وهو تصعيد يحمل خطورة بالنسبة لروسيا.

وردا على سؤال بشأن قضية "الخطوط الحمراء" في الصراع الإيراني الإسرائيلي، قال بيسكوف: ينبغي أن توجد هذه الخطوط وأولا وقبل كل شيء هناك قنوات حوار مع إسرائيل واتصالاتنا مع واشنطن مستمرة بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي.

واعتبر أن خطورة الوضع الراهن في الشرق الأوسط تتمثل في اتساع رقعته الجغرافية ودخول أطراف جدد.

وتابع: لا زال هناك أمل وفرصة للجهود الدبلوماسية.. من الصعب القول ما إذا كانت جهود الوساطة الروسية في الشرق الأوسط ستكون مطلوبة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك